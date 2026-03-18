Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Barselona - Njukasl u revanšu osmine finala Lige šampiona

Fudbaleri Barselone i Njukasla ove srede igraju jedan od najzanimljivijih revanš mečeva osmine finala Lige šampiona, a razlog za to svakako je i rezultat prvog meča sa severoistoka Engleske, pošto je na Sent Džejms Parku bilo 1:1.

To znači da je sve otvoreno da u Barseloni gledamo veoma uzbudljiv i dramatičan meč, a ostaje da se vidi da li Svrake možda mogu da naprave iznenađenje i plasiraju se dalje protiv španskog velikana. Barselona je u dobroj formi, za vikend je sa čak 5:2 pobedila Sevilju, dok je i Njukasl napravio iznenađenje i pobedio je Čelsi sa 1:0 u gostima. Glavni sudija ovog meča biće iskusni francuski arbitar Fransoa Leteksije iz Francuske, a ovo je jedini meč koji će se igrati