Izložba „Ispovesti jugoslovenske moderne” u Čajetini

U Biblioteci „Ljubiša R. Đenić” u Čajetini u četvrtak, 19. marta u 19.00 časova, svečano će biti otvorena izložba „Ispovesti jugoslovenske moderne”, na kojoj će biti predstavljeni radovi na papiru iz Umetničke zbirke Galerije Doma Vojske Srbije u Beogradu. Umetnička zbirka Galerije broji oko 1.500 dela likovne i primenjene umetnosti i čine je četiri celine: Zbirka slika, Zbirka radova na papiru, Zbirka skulptura i Zbirka primenjene umetnosti. Radovi na papiru,