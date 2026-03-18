Nikola Jokić ovo ne pamti! Srbinova noć o kojoj će Ameri dugo pričati (video)

Košarkaši Denver Nagetsa još jednom su potvrdili zašto se nalaze u samom vrhu NBA lige, pošto su na svom parketu deklasirali ekipu Filadelfije rezultatom 124:96.

Pitanje pobednika nijednog trenutka se nije postavljalo. Nakon što su nanizali trijumfe protiv Hjustona i San Antonija, Nagetsi su doživeli mali peh u prethodnom kolu kada su nakon produžetka poklekli pred Los Anđeles Lejkersima. Ipak, taj poraz kao da je samo dodatno motivisao izabranike Dejvida Adelmana. Denver se vratio prepoznatljivoj, tečnoj igri, a Filadelfija je poslužila kao idealan protivnik za pokazivanje mišića. Ovo je ujedno bila peta uzastopna