Nišlijku ubedio da je žrtva magije pa joj uzeo više od 30.000 evra kako bi joj navodno pomogao

Policija je uhapsila N.N. (31) iz Bačke Palanke zbog sumnje da je ženu iz Niša ubedio da je žrtva magije i potom joj uzeo više od 30.000 evra kako bi joj navodno pomogao, saopšteno je danas.

On je osumnjičen da je krajem prošle godine doveo u zabludu 60-godišnju ženu iz Niša od koje je, osim evra, uzeo i 96.000 dinara, saopštila je policija.

Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu za prevaru biće priveden tužiocu.