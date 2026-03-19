Rat sa Iranom poskupeo flaširanu vodu u Indiji za 11 odsto: Raste i cena plastike

Poskupljenje je posledica viših cena plastičnih boca i čepova, što je rezultat rasta cena nafte i polimera Tržište flaširane vode u Indiji, vredno oko pet milijardi dolara, pod pritiskom je zbog povećanja troškova Cene flaširane vode u Indiji porasle su za oko 11 odsto zbog rasta troškova proizvodnje plastike izazvanog ratom sa Iranom, prenosi Rojters. Do poskupljenja je došlo nakon skoka cena plastičnih boca i čepova, jer rast cena nafte povećava troškove