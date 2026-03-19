Ispovest Zorana Savića: Kako i zašto je Željko Obradović otišao iz Partizana…

Doskorašnji generalni direktor Partizana Zoran Savić govorio je za Sport klub o danima provedenim u klubu iz Humske.

Savić je napustio Partizan krajem novembra prošle godine, pošto je ostavku podneo i trener Željko Obradović. – Sa predsednikom Ostojom Mijailovićem sam imao nepostojeći odnos duže od dve godine. Razgovarali smo uglavnom preko njegovog sina Jovana. Ostoja ima neki svoj stil koji u Španiji zovu „palmeros“, oni koji aplaudiraju. On očekuje od ljudi da to rade, a ja to nisam radio nikad. Milion puta sam mu rekao da sam došao zbog Partizanovog brenda – istakao je Savić