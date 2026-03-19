KFOR: Vežbe srpske vojske na administrativnoj liniji sa Kosovom nisu pretnja, bile najavljene

Međunarodna mirovna misija na Kosovu (KFOR) saopštila je da današnje vežbe Vojske Srbije u blizini administrativne linije sa Kosovom ne predstavljaju pretnju i da su bile najavljene.

Tokom dana, građani iz nekoliko sela u opštini Gnjilane izrazili su zabrinutost da srpski vojnici izvode vežbe u blizini administrativne linije sa Kosovom. U pisanom odgovoru prištinskim medijima, KFOR je objasnio da je vežba u kojoj su učestvovali i padobranici bila planirana i najavljena. Vežba se, kako je naveo KFOR, odvijala unutar teritorije centralne Srbije i ne predstavlja pretnju za bezbednost ili stabilnost u regionu. „Misija KFOR-a pod vođstvom NATO