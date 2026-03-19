Nikola Jokić najefikasniji u porazu Denvera od Memfisa, ali i sa dvocifrenim brojem grešaka

Košarkaši Memfisa pobedili su ekipu Denvera sa 125:118 i tako prekinuli niz od osam vezanih poraza u NBA ligi.

Memfis je do trijumfa predvodio Taj Džerom sa 21 poenom i po devet skokova i asistencija, Olivije Maksens Prosper je dodao 19, a Dži Dži Džekson 16 poena. Kod Nagetsa najbolji je bio Nikola Jokić sa 29 poena, 14 skokova i devet asistencija, ali je izgubio i deset lopti. Pored srpskog centra, istakli su se i Kristijan Braun sa 26 i Kameron Džonson sa 20 poena. Košarkaši Toronta su u gostima savladali Čikago sa 139:109 za svoju treću uzastopnu pobedu. Ekipu Darka