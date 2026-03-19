NBA: Nagetsi poraženi od Memfis grizlisa, Oklahoma savladala Bruklin, Nju Orleans bolji od LA Klipersa (VIDEO)

MEMFIS - U porazu Denver nagetsa na gostovanju kod Memfis grizlisa 125:118, Nikola Jokić je upisao 29 poena, 14 skokova i devet asistencija.

I pored štednje nosilaca u ubedljivoj pobedi nad Filadelfijom noć ranije, Denver je uspeo da izgubi od ekipe koja osma utakmica ne zna za trijumf sa odavno prežaljenom sezonom. "Grizliji" su do prekida niza poraza došli onim receptom koji se upravo koristi protiv rivala na završnoj fazi uzastopnih noći na parketu - držati se na egalu i onda dočekati d aumor učini svoje u drugom poluvremenu. Tako su Grizlisi dobili treći period 39:31 za 99:91 posle 36 minuta igre.