Ograničeno točenje goriva na pumpama u Sloveniji

Na benzinskim stanicama kompanija MOL i Šel (Shell) u Sloveniji uvedeno je ograničenje za kupovinu goriva na 30 litara za automobile, odnosno 200 litara za kamione, objavio je danas N1 Slovenija, navodeći da kompanija Petrol nije uvela nikakve mere. „Dragi prijatelji, sa ciljem obezbeđivanja uravnoteženog snabdevanja tržišta gorivom, obaveštavamo vas da je točenje goriva ograničeno na 30 litara po kupcu“, navodi se u obaveštenju. Kompanija MOL navodi da hitna mera