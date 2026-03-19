SSP: Uvođenje firme Azvirt za gradnju puta Osmeh Vojvodine obmana građana pred izbore

Član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) Janko Veselinović ocenio je danas da je uvođenje u posao azerbejdžanske firme Azvirt za izvođenje radova na brzoj saobraćajnici „Osmeh Vojvodine“ obmanjivanje građana pred lokalne izbore u Kuli.

Veselinović je naveo da je 2023. godine „pompezno“ potpisan Okvirni sporazum sa kineskom kompanijom China Construction Eighth Engineering Division za izgradnju brze saobraćajnice „Osmeh Vojvodine“, a da je režim 18. marta ove godine uveo novog strateškog partnera – Azvirt. „Ovo besomučno smenjivanje izvođača i recikliranje istih obećanja podseća na prodaju karata za nepostojeći beogradski metro, razlika je što se ovde, umesto karata, štampaju kilometri asfalta koji