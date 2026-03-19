"Rat u Iranu šteti svima" Oglasio se Fridrih Merc, nemački kancelar istakao da Berlin nije konsultovan o sukobu

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da rat u Iranu nikome ne koristi, a šteti svima, ističući da Berlin nije konsultovan o sukobu.

U svom obraćanju Bundestagu, Merc je takođe pozvao na zajednički pritisak Evrope i Sjedinjenih Država na Rusiju kako bi se postigao mir u Ukrajini i naglasio važnost brzog zaključivanja trgovinskog sporazuma između EU i Sjedinjenih Država, javlja Skaj njuz. Merc je rekao da je u svakodnevnom kontaktu sa liderima kao što su britanski premijer Kir Starmer, francuski predsednik Emanuel Makron i italijanska premijerka Đorđa Meloni o ratu. Potvrdio je da Nemačka nije