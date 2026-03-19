Pretežno oblačno i vetrovito: Maksimalna temperatura od 10 do 14 stepeni

Vreme danas pretežno oblačno i vetrovito, a slabe padavine moguće su u planinskim predelima.

Na vreme u Srbiji utiče polje niskog vazdušnog pritiska, koje će padavine donositi jugu našeg regiona, dok se kod nas očekuje pretežno oblačno, ali uglavnom suvo vreme. U nastavku dana nad Srbijom smenjivaće se periodi sunčanog i oblačnog vremena. U većem delu zemlje suvo, a slaba kiša i sneg mogući su u planinskim predelima jugozapadne Srbije. Duvaće umeren i jak istočni i severoistočni vetar. Maksimalna temperatura od 10 do 14 stepeni, ali zbog vetra utisak će