Finska deveti put proglašena za najsrećniju zemlju na svetu, Srbija na rekordno visokom 30. mestu

Finska je i ove godine proglašena za najsrećniju zemlju na svetu, deveti put zaredom, saopštio je Centar za istraživanje blagostanja na Univerzitetu u Oksfordu, koji je objavio najnoviji Izveštaj o svetskoj sreći.

Izveštaj pruža uvid u stanje zadovoljstva i percipiranog kvaliteta života ljudi širom sveta. Procena uključuje faktore kao što su ekonomski učinak zemlje, zdravlje, osećaj slobode, velikodušnost njenih ljudi i percepcija korupcije. Druga zemlja na listi je Island, a slede Danska, Kostarika i Švedska. Među prvih deset još su i Norveška, Holandija, Izrael, Luksemburg i Švajcarska, piše u izveštaju worldhappines. Na listi je ukupno 147 zemalja, a na dnu je