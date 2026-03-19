Vučić čestitao Ramazanski bajram: "Želim da praznični dani donesu duhovnu snagu i blagostanje"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Ramazanski bajram Rijasetu Islamske zajednice Srbije, glavnom muftiji i predsedniku mešihata Islamske zajednice u Srbiji, kao i svim vernicima islamske veroispovesti.

"Svim vernicima islamske veroispovesti u Republici Srbiji upućujem najiskrenije čestitke povodom Ramazanskog bajrama. Želim da praznični dani donesu duhovnu snagu i blagostanje vašim porodicama i da duh zajedništva bude pokretač koji nas povezuje i vodi ka sigurnoj budućnosti", naveo je Vučić u čestitki. Naglasio je da, nakon meseca Ramazana, meseca posta i molitve u kojem su se dodatno snažile vrline strpljenja i duhovnosti, Ramazanski bajram podseća na svojstva