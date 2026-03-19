Predstavio se kao prodavac posuđa, pa pokrao zlatni nakit iz stana: Uhapšen Rumun u Vrbasu

Muškarac D. G, državljanin Rumunije, uhapšen je zbog sumnje da je ukrao zlatni nakit od starije žene, koja ga je pustila u stan jer se predstavio kao prodavac posuđa.

"Pripadnici policije u Vrbasu rasvetlili su krivično delo teška krađa i uhapsili osumnjičenog D. G. (44), državljanina Rumunije", saopšteno je. Sumnja se da je on, 13. marta, u Vrbasu ukrao nakit iz stana u koji ga je, prethodno, pustila sedamdesetogodišnja vlasnica, kojoj se predstavio kao prodavac posuđa. Operativnim radom, D. G. je identifikovan i pronađen u Subotici. Takođe, policija je pronašla i ukradeni nakit, koji je vraćen vlasnici. Osumnjičenom je