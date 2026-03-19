"Vučić iz koristi glumi da želi u EU, a Brisel to zna"

Ambicija koju Srbija pokazuje da uđe u Evropsku uniju je obična predstava jer to Beogradu omogućava da dobija novac iz EU, a ironija je što je Brisel toga svestan, ali i dalje finansira Srbiju, izjavio je stručnjak za Balkan i bivši visoki zvaničnik misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) na Kosovu Edvard P. Džozef.

Džozef je u intervjuu za današnji dnevnik Berliner cajtung (Zeitung) rekao da se Srbija zahvaljujući toj "šaradi" dobija novac iz EU, uključujući i plan rasta, a istovremeno unapređuje "strateška partnerstva" sa Rusijom i Kinom. Džozef, koji je bio zamenik šefa misije OEBS na Kosovu i sada predaje na Džons Hopkins školi za međunarodne studije (SAIS) u Vašingtonu, rekao je da se Srbija ni najmanje ne kreće u pravcu EU. To, prema njegovim rečima, pokazuje i činjenica