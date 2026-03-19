Dan Svetog Patrika

Proslavom najčuvenijeg sveca u Irskoj, kultura se zemlje, a sve u dominantno zelenoj boji

I ove godine, širom Irske, proslavljen je dan tamošnjeg najčuvenijeg sveca Svetog Patrika, brojnim feštama i manifestacijama, što na ulicama što oko njih, na kojima se veliča kultura zemlje, a sve u dominantno zelenoj boji. Sveti Patrik, koji je doneo hrišćanstvo u Irsku, smatra se zaštitnikom svih Iraca i proslavlja se 17. marta, za koji se veruje da je datum njegove smrti.