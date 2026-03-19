Nelegalne vikendice Tomislava Nikolića izbrisane sa spiska za rušenje

Iako su Prostornim planom posebne namene obuhvaćene i tri parcele sa dva objekta, čiji su vlasnici sinovi bivšeg predsednika, na pitanja koliko je koštalo i ko je platio njihovo rušenje, nadležni sada kažu da Ekspo i ne obuhvata te parcele, a za Radomira Nikolića su to „besmislice“

Mada je to predviđeno Prostornim planom za Nacionalni stadion i Ekspo, iako je to najavljivano iz Vlade Srbije, nelegalne vikendice Tomislava Nikolića, odnosno njegovih sinova Radomira i Branislava, koje su izgrađene na obali Save u zaštićenoj zoni, neće biti srušene, bar ne zbog međunarodne izložbe Ekspo. To proizlazi iz odgovora Ministarstva finansija, koje je za Radar navelo da parcele na kojima su Nikolićeve vikendice nisu obuhvaćene tim projektom. „To su