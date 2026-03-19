Tripl-dabl Save Minića

Upozorenja opozicije da Milorad Dodik i Ana Trišić Babić nemaju ovlašćenja da daju mandat premijeru nisu pomogla. Zato će, pomalo komično, Minić to postati iz trećeg puta, na predlog Siniša Karana

za Radar iz Banjaluke Premijer Republike Srpske Savo Minić podnio je početkom sedmice novu ostavku koju je usvojila Narodna skupština Srpske. Minić će biti ponovo izabran za premijera, njegov novi kabinet će biti u potpunosti isti kao i stari, a jedina razlika je u tome što će ga ovaj put za mandatara predložiti legitimni i legalni predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Minić je rekao da je ostavku dao kako bi se obezbijedio legalitet i legitimitet Vlade