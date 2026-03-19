Život posle naprednjaka

Ovo je možda poslednja Vučićeva partija. I u njoj će možda moći i da obmanjuje narod da on i njegovi nisu krivi za sve što se Srbiji dogodilo. Problem je što to neće biti dovoljno

Pamti li neko za poslednjih deceniju i po godinu u Srbiji u kojoj se toliko jasno moglo videti da za nju postoji i drugi put? Pamti li neko godinu sa toliko dobrih emocija, koja je pokazala da sa Srbijom ne samo da nije gotovo, već da duboko u biću kolektiva postoji zdrava energija, netaknuta dugim razaranjima svega što bi ovde moglo da bude čisto? Pamti li neko toliko dirljivih događaja, od kojih možda nijedan neće promeniti Srbiju, ali je svaki za sebe duboko