KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.485. dan. Ukupna vojna pomoć Španije Ukrajini u ratu dostiže četiri milijarde evra, saopštio je premijer Pedro Sančez. Mađarska neće dozvoliti da bude lišena energetskih snabdevanja iz Rusije, poručuje premijer Viktor Orban.

Odbrambene snage oštetile su infrastrukturu fabrike aviona "Avijastar" u Uljanovskoj oblasti u Rusiji, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine. Ruska vojska je gađala Harkov i Dnjepropetrovsku oblast, a na Zaporoški okrug je bacila vođene avio-bombe. U napadima je bilo poginulih i ranjenih. Predsednik Vladimir Putin čestitao je građanima godišnjicu prisajedinjenja Sevastopolja i Krima Rusiji, istakavši da je za razvoj tih regiona izdojeno više od trilion