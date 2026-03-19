Trump prijeti razaranjem iranskog plinskog polja

WASHINGTON - Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je upozorio da će, ako Iran nastavi ciljati katarska energetska postrojenja, Amerika "masovno dignuti u zrak cijelo plinsko polje Južni Pars".

Teheran je napao ključni energetski objekt u Kataru nakon što je Izrael bombardirao plinsko polje Južni Pars u Iranu, signalizirajući oštru eskalaciju sukoba i uzrokujući nagli porast cijena energije. Katar je u srijedu izjavio da su iranske rakete prouzročile "veliku štetu" u industrijskom gradu Ras Laffan, domu najvećeg svjetskog pogona za izvoz ukapljenog prirodnog plina (LNG). Trump je također porekao bilo kakvo prethodno znanje o izraelskom napadu na Južni