"Danas novi talas najvećih američkih udara na Iran" Hegset: Misija ide po planu

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset najavio je da će Sjedinjene Američke Države danas izvesti do sada najveći talas udara na Iran, navodeći da su iranska protivvazdušna odbrana i vojna industrija već teško pogođene, uz poruku da vojna akcija "ide po planu", a da će kraj rata "biti po izboru predsednika".

- I danas će, kao i juče, biti izveden najveći 'paket udara' do sada - rekao je Hegset u obraćanju povodom situacije u Iranu, preneo je ABC Njuz. On je naveo da su američke vojne operacije usmerene precizno i da se odvijaju u skladu sa planom, ističući da je iranska protivvazdušna odbrana "neutralisana", dok je vojno-industrijska baza te zemlje "u velikoj meri uništena". Hegset je dodao da su američke snage potopile više od 120 brodova iranske