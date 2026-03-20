Izložba o ajkulama i ražama iz Jadranskog mora u Galeriji Prirodnjačkog muzeja

Izložba „Gospodari dubina – ajkule i raže Jadranskog mora“ biće otvorena sutra, 20. marta, u Galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu, najavio je taj beogradski muzej.

U saopštenju piše da nakon predstavljanja u Prirodnjačkom muzeju u Podgorici, ta atraktivna i edukativna izložba stiže u Beograd, donoseći publici mogućnost da vidi svet ajkula i raža – hrskavičavih riba koje nastanjuju Jadransko more i predstavljaju neke od najstarijih predatora na planeti. Kroz eksponate, fotografije i interpretativne tekstove, posetioci će moći da upoznaju raznovrsnost tih često pogrešno shvaćenih morskih životinja, njihovu biologiju, način