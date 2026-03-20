Muftija sandžački Muhamed Demirović vernicima čestitao Ramazanski bajram

Muftija sandžački Muhamed Demirović danas je, povodom završetka Ramazana i predstojećeg Bajrama, poručio da je radost i sreća srazmerna upravo tome koliko se uspeju obradovati i usrećiti drugi.

Mesec Ramazana ispratismo, ali ostaje nam i dalje obaveza posta i sustezanja od svake misli koja je ružna, od svake reči, svakog gesta i postupka koji vređa i izaziva srdžbu Stvoritelja, naveo je Demirović i dodao da posle meseca „raznovrsnih ibadeta, od posta, preko dova, preko raznih vidova dobročinstava kojima nas je Gospodar svih svetova častio, Alah dragi nas časti ovim mubarek danima Ramazanskog bajrama“. On je naveo da se vernici osećaju neizmerno srećno i