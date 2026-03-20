Tesla pod istragom zbog autonomnih vozila, a priprema prodaju automobila bez volana i nožnih komandi

Federalni regulatori automobilske industrije u SAD su pooštrili istragu protiv kompanije Tesla pošto se nekoliko njenih automobila sudarilo dok su koristili funkciju autonomne vožnje, a njen izvršni direktor Ilon Mask se sprema da predstavi novi model – bez volana i bez nožnih komandi.

Nacionalna administracija SAD za bezbednost saobraćaja na putevima (NHTSA) je u dopisu od 18. marta saopštila da ispituje devet nesreća u kojima softver za autonomnu vožnju nije uspeo da brzo upozori vozače da preuzmu kontrolu u magli i drugim lošim uslovima, jer kamere vozila nisu detektovale opasnosti na putu. Dopis NHTSA signalizira da bi regulatorna istraga započeta 2024. godine zbog nesreća po lošoj vidljivosti sada mogla dovesti do mera koje predviđa zakon