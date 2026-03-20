OFAC produžio dozvolu za rad NIS-u

Кancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila 2026. godine.

To je saopštilo Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije. „Produžetak licence za gotovo mesec dana je posebno važan u ovom trenutku kada cene nafte skaču na berzama iz dana u dan. Rafinerija u Pančevu nastavlja da radi i snabdevanje će ostati pouzdano. Građani ne treba da brinu, nema potrebe za pravljenjem zaliha, imamo dovoljno naftnih derivata”, navela je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović u saopštenju. Dodaje se da nije bilo