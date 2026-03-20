Objavljene nove cene goriva, važiće do 27. marta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je nove cene goriva koje će važiti do petka, 27. marta.

Litar evrodizela danas od 15 sati do petka, 27. marta u isto vreme koštaće maksimalno 212 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 188 dinara za litar. Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 208 dinara po litru, a benzina 186 dinara po litru. Ovo znači da je cena dizela porasla za 4 dinara, dok je benzin skuplji za 2 dinara. Vlada Srbije produžila je 24. januara Uredbu o ograničenju cena derivata nafte, koja će važiti još 60 dana.