Marković: Čekamo ishod pregovora MOL-a i Gaspromnjefta

​Kratak rok produžetka ukazuje na neizvesnost u vezi sa ishodom pregovora o vlasničkoj strukturi NIS-a

Stručnjak za energetiku iz Saveza energetičara Željko Marković ocenio je danas da je odluka SAD da odobre produženje licence za rad NIS-u do 17. aprila bila očekivana i presudna za nesmetan nastavak rada Rafinerije „Pančevo”, ali da kratak rok produžetka ukazuje na neizvesnost u vezi sa ishodom pregovora o vlasničkoj strukturi NIS-a. Marković je upozorio da su globalni poremećaji na tržištu nafte i gasa dugoročni i naglasio da je neophodno što pre okončanje procesa