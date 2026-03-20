Muslimani širom sveta slave Ramazanski bajram

BEOGRAD - Širom sveta muslimani obeležavaju prvi dan Ramazanskog bajrama, jednog od dva najvažnija praznika kojim se završava jednomesečni ramazanski post.

Ramazanski bajram uvek pada 1. ševala, desetog meseca muslimanskog lunarnog kalendara, i traje tri dana. Smatra se "praznikom položenog ispita". Bajramsko slavlje počinje molitvom, odmah nakon svitanja. Prvi dan počinje jutarnjom molitvom 45 minuta po izlasku Sunca koja se naziva Bajram namaz. Za vreme trajanja Bajrama, vernici se svečano oblače, odlaze u džamije jednim putem, a vraćaju se drugim. Uz bogatu trpezu, prvi dan Bajrama provodi se u krugu porodice koja