BEOGRAD - Nacionalni dan borbe protiv raka dojke obeležava se danas sa ciljem podizanja svesti opšte javnosti o značaju prevencije, ranog otkrivanja bolesti i pravovremenog započinjanja lečenja osoba obolelih od karcinoma dojke.

Prema procenama Međunarodne agencije za istraživanje raka, karcinom dojke kod žena predstavlja najčešće maligno oboljenje, a ono je i vodeći uzrok smrti od malignih bolesti kod žena. Prema poslednjim dostupnim podacima Svetske zdravstvene organizacije i procenama Međunarodne agencije za istraživanje raka za 2022. godinu, u svetu je registrovano oko 2,3 miliona novoobolelih žena svih uzrasta od karcinoma dojke, dok je od iste bolesti umrlo više od 650.000 žena.