Mlada nada naše atletike: „Čast mi je što ću predstavljati Srbiju“

Reprezentativac Srbije u atletici Aldin Ćatović izjavio je da je srećan što će biti član nacionalnog tima na Svetskom prvenstvu u dvorani, koje će biti održano od 20. do 22. marta u poljskom Torunju.

Ćatović će u Poljskoj učestvovati u trci na 1.500 metara. On će prvi put da nastupi na seniorskom SP. On je istakao da ovaj nastup vidi i kao važnu pripremu za predstojeće juniorsko SP. „Nadam se da će mi ovo biti veliko iskustvo za SP do 20 godina koje će se ove godine održati u Oregonu. Iskreno, nisam ni zamišljao da ću kao junior već nastupati na seniorskom SP, ali se nadam da ću jednog dana na tom istom takmičenju biti i favorit za medalju", dodao je