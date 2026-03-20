Vučić objavio cenu goriva

Nakon sednica saveta za nacionalnu bezbednost održane u Palati „Srbija“ povodom energetske situacije predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je nove cene goriva.

On je, govoreći o smanjenju akciza na naftne derivate, rekao da će se država gotovo odreći svojih prihoda te da će litar evro dizela u narednih sedam dana koštati 212 dinara za litar, a benzina evropremijum BMB 188 dinara za litar. „Mi ćemo danas smanjiti za još 40 odsto, kumulativno oko 61 odsto spustiti akcizu. Gotovo ćemo se odreći naših prihoda državnih, da bismo držali ovu cenu. I držaćemo je u nedeljama pred nama. Osim ako ne ode na 200. Onda ne znam.