Partizan spreman za derbi: "Jedva čekamo, puni smo energije"

Trener Partizana Đoan Penjaroja istakao je da će njegovo pri derbi protiv Crvene zvezde biti posebna i teška utakmica.

Košarkaše Partizana u nedelju od 20.30 časova očekuje utakmica 4. kola Top 8 ABA lige, na gostujućem terenu, protiv gradskog rivala, ekipe Crvene zvezde. Crno-beli u ovaj duel ulaze nakon pet uzastopnih pobeda u svim takmičenjima, a u prethodnom kolu ABA lige, košarkaši Partizana su savladali ekipu Cedevita Olimpije rezultatom 86:70, dok je Crvena zvezda izgubila od Dubaija kao gost (114:91). Crno-beli su trenutno lideri na tabeli regionalnog šampionata sa 18