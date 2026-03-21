Iranci se pripremaju za početak nove godine: Novruz u senci rata

Novruz, što u prevodi znači "novi dan", tradicionalni je festival koji obeležava prolećnu ravnodnevicu, ponovno rođenje prirode i početak nove godine u Iranu, Avganistanu, Kurdistanu, Azerbejdžanu i drugim zemljama.

Festival datira više od 3.000 godina unazad, što ga čini jednim od najstarijih na svetu.

Ove godine je 20. marta, a 21. je iranska Nova godina.

U danima pre persijskog novogodišnjeg festivala Novruz, Iranci se obično užurbano spremaju za slavlje, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Persijanci, Parsi, Kurdi, Jermeni, Azerbejdžanci, Tadžici, Kazasi, Uzbeci i druge kulture slave ovaj festival.

Poslednji put kada su Iranci slavili Novruz tokom rata bilo je 1980-ih, tokom osmogodišnjeg sukoba sa Irakom.

(Beta, 21.03.2026)