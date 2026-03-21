(Foto) Ovo je muškarac koji je upucan u Zemunu: Novi detalji oružanog napada: bio na odsluženju zatvorske kazne, pušten na vikend

Ranjen je muškarac V.L. (38) u levu potkolenicu V.L. je bio na odsluženju zatvorske kazne zbog droge, ali je bio pušten na vikend V.

L. (38), inače od ranije poznat policiji, upucan je večeras u Zemunu, saznaje "Blic". Napadač ga je ranio u predelu leve potkolenice. Kako Kurir tvrdi, V.L. je na odsluženju zatvorske kazne za nedozvoljeno držanje i puštanje u promet droga i opojnih supstanci, ali je pušten na vikend. On je hitno prevezen u bolnicu, a policija traga za napadačem. U pucnjavi u Zemunu ranjen muškarac. Ovde možete videti prve slike sa mesta pucnjave. ( Kurir)