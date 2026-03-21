Vučić od svojih pristalica zatražio ubedljivu pobedu na predstojećim lokalnim izborima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da Srbija mora da ide i razvija se u korak sa svetom i da prihvati sve ono što donosi tehnološka revolucija, i istakao da zbog toga u zemlji mora da se sačuva ono što je najvažnije, a to su mir i stabilnost.

Vučić je, na skupu u Beogradskoj areni "Srbija naša porodica", koji je organizovala Srpska napredna stranka (SNS) povodim lokalnih izbora u deset gradova i opština 29. marta, rekao da Srbija ne sme da sebi dozvoli propuste koje je imala u prošlosti. "Mi moramo sebe da menjamo, mi moramo da naviknemo na to i da razumemo šta je to što nam donosi veštačka inteligencija, data centri, superkompjuteri. Ne smemo da izgubimo i u ovoj tehnološkoj revoluciji kao što smo