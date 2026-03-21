Harec: Izvoz oružja iz Srbije u Izrael porastao 40 puta u poslednje dve godine

Danas pre 13 sati  |  Beta
Harec: Izvoz oružja iz Srbije u Izrael porastao 40 puta u poslednje dve godine

Izvoz oružja iz Srbije u Izrael povećan je gotovo 40 puta u poslednje dve godine, sa tri na 113 miliona evra, piše izraelski list Harec.

Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, izvoz oružja iz Srbije u Izrael porastao je 140 odsto u 2025. godini i dostigao je rekordnih 114 miliona evra. Podaci o praćenju letova iz otvorenih izvora pokazuju da je prošle godine bilo 38 teretnih letova kojima je oružje prevoženo iz Srbije u Izrael, što je dva puta više nego 2024. godine, navodi izraelski list. Harec i Balkanska istraživačka mreža (BIRN) su u avgustu zajedničkom istragom
Izvoz oružja iz Srbije u Izrael porastao 40 puta u posljednje dvije godine

Izvoz oružja iz Srbije u Izrael porastao 40 puta u posljednje dvije godine

SEEbiz pre 1 sat
IzraelBIRNZavod za statistiku

Da li naftna kriza u Srbiji i svetu može da ubrza ili uspori Vučića da raspiše izbore?

Da li naftna kriza u Srbiji i svetu može da ubrza ili uspori Vučića da raspiše izbore?

Danas pre 11 minuta
Postoji samo jedan razlog zašto je Rama stao uz Vučića

Postoji samo jedan razlog zašto je Rama stao uz Vučića

Velike priče pre 1 sat
"Srbija - Naša porodica" u Beogradskoj areni Danas veliki miting Srpske napredne stranke, predsednik Vučić uputio poziv

"Srbija - Naša porodica" u Beogradskoj areni Danas veliki miting Srpske napredne stranke, predsednik Vučić uputio poziv

Dnevnik pre 26 minuta
Izvoz oružja iz Srbije u Izrael porastao 40 puta u posljednje dvije godine

Izvoz oružja iz Srbije u Izrael porastao 40 puta u posljednje dvije godine

SEEbiz pre 1 sat
"Vlast podigla lestvicu, bilo bi čudo da ne osvoje 10 opština" Kakve rezultate očekuju analitičari na lokalnim izborima…

"Vlast podigla lestvicu, bilo bi čudo da ne osvoje 10 opština" Kakve rezultate očekuju analitičari na lokalnim izborima: "Tenzije manje nego prošle godine"

Blic pre 1 sat