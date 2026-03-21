Harec: Izvoz oružja iz Srbije u Izrael porastao 40 puta u poslednje dve godine

Izvoz oružja iz Srbije u Izrael povećan je gotovo 40 puta u poslednje dve godine, sa tri na 113 miliona evra, piše izraelski list Harec.

Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, izvoz oružja iz Srbije u Izrael porastao je 140 odsto u 2025. godini i dostigao je rekordnih 114 miliona evra. Podaci o praćenju letova iz otvorenih izvora pokazuju da je prošle godine bilo 38 teretnih letova kojima je oružje prevoženo iz Srbije u Izrael, što je dva puta više nego 2024. godine, navodi izraelski list. Harec i Balkanska istraživačka mreža (BIRN) su u avgustu zajedničkom istragom