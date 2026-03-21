Na zahtev Partizana promenjen sudija za večiti derbi, poznato ko ga menja

Košarkaše Crvene zvezde i Partizana očekuje večiti derbi u okviru četvrtog kola plej-ina ABA lige.

Meč se igra u nedelju 22. marta od 20.30 časova u „Beogradskoj areni“, a domaćin će biti crveno-beli. Večiti derbi dolazi za beogradske timove nakon teške nedelje u Evroligi u kojoj je Partizan savladao Pariz u gostima, a Crvena zvezda doživela poraz od Panatinaikosa u OAKA dvorani. Bila je određena i sudijska trojka koja će deliti pravdu na večitom derbiju, a reč je o sledećim imenima: Saša Pukl, Sašo Petek i Vladimir Tomić. Ipak, na zahtev Partizana promenjen je