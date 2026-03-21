Drugi uzastopni poraz Vranjanaca: Borac 1926 - Dinamo Jug 1:0

Fudbaleri Dinamo Jug-a iz Vranja doživeli su drugi uzastopni poraz u Prvoj ligi Srbije, ovog puta od Borca 1926 u Čačku rezultatom 1:0 (0:0), u utakmici 28. prvenstvenog kola.

Na Gradskom stadionu kraj Morave, posle prvog dela igre, bez previše šansi i sa malo uzbuđenja na terenu, u drugom su obe ekipe zaigrale agilnije. Smenjivale su se prilike na obe strane, ali se igralo egal sve do 76. minuta, kada je igrač domaćih Aleksandar Desančić savladao golmana Vranjanaca Filipa Novakovića. Prethodno je, tek što je ušao u igru, Vukašin Marković probio odbranu Dinamo Jug-a po levoj strani, asistirao do Furtule koji je precizno prosledio