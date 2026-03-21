NATO povukao vojnike iz savetodavne misije u Iraku

NATO je povukao sve svoje vojnike iz savetodavne misije u Iraku, saopštio je danas taj vojni savez. „Želeo bih da zahvalim Republici Irak i svim saveznicima koji su pomogli u bezbednom preseljenju osoblja NATO iz Iraka“, saopštio je general američkog vazduhoplovstva Aleksus Grinkevič, vrhovni komandant savezničkih snaga NATO za Evropu, prenosi agencija Rojters (Reuters). ; On je dodao da zahvaljuje i „posvećenim muškarcima i ženama iz NATO misije u Iraku, koji su