U napadu američke vojske na čamac u Pacifiku za koji se sumnja da švercuje drogu dvoje poginulo

U američkom napadu na čamac za koji se sumnjalo da je umešan u šverc droge u istočnom Pacifiku, poginulo je dvoje ljudi.

Obalska straža Sjedinjenih Američkih Država (SAD) saopštila je da je bila obaveštena da su tri osobe u nevolji i da su spasilačke ekipe pronašle dve mrtve i jednu preživelu, prenosi agencija Rojters (Reuters). Preživeli i tela stradalih prebačeni su Obalskoj straži Kostarike, rekao je portparol američke Obalske straže. Južna komanda američke vojske ranije je navela na svom Iks nalogu da je o napadu i osobama u nevolji obavestila Obalsku stražu, koja je pokrenula