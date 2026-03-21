Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičene kod kojih je pronađeno 75 kilograma droge

Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je da osumničenima Miroslavu B. (53) i Borisu B. (24), koji se terete da su neovlašćeno radi prodaje držali više od 75 kilograma različitih vrsta narkotika, bude odrđen pritvor, saopšteno je danas iz tog tužilaštva.

Osumnjičeni su prethodno, na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu iskoristili svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu. Nakon saslušanja, to tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavlјanje u promet