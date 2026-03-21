Zamenjen sudija koji je u prošlosti bio veliki navijač Crvene zvezde: Partizan zahtevao njegovo izuzeće sa večitog derbija!

Prateći ovakav tok događaja, samo bi stranci van regiona smeli da sude večite derbije u svim sportovima! Pred predstojeći večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana u okviru 4. kola Top 8 faze ABA lige (nedelja, 20.30), došlo je do izmena u sastavu sudijske ekipe.

Prema saznanjima Mozzart Sporta, Vladimir Tomić neće deliti pravdu na ovom meču, iako je prvobitno bio određen kao jedan od arbitara uz Sašu Pukla i Sašu Peteka. Do promene je došlo nakon zahteva predsednika Partizana Ostoje Mijailovića, a razlog su ranije aktivnosti sudije na društvenim mrežama koje ukazuju na simpatije prema Crvenoj zvezdi. Uoči utakmice ponovo su se pojavili stari sadržaji iz perioda pre petnaestak godina na društvenim mrežama, ali to nije