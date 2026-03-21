Četiri igrača Novog Pazara dobila poziv u reprezentacije

Novi Pazar nastavlja sa zapaženim rezultatima u tekućoj sezoni Superlige Srbije, gde je nakon 27 odigranih kola već obezbedio plasman u plej-of.

Klub se trenutno nalazi na četvrtoj poziciji na tabeli, koja bi, u slučaju da Crvena zvezda osvoji Kup Srbije, mogla da vodi i u evropska takmičenja. U dosadašnjem delu prvenstva, Novi Pazar je ostvario 13 pobeda, uz po sedam nerešenih i izgubljenih utakmica. Ekipa je postigla 36 golova, dok je primila 32, što dodatno potvrđuje stabilnu formu i konkurentnost u ligi. Dobre igre kluba prepoznate su i na reprezentativnom nivou, pa su čak četvorica fudbalera Novog