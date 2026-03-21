"Ponos izraela" održava nade: Košarkaši Makabija pobedili Asvel

Košarkaši Makabija iz Tel Aviva pobedili su večeras na gostujućem terenu u Lionu Asvel 89:85 (23:22, 15:30, 23:10, 28:23), u utakmici 32. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Makabija bio je Roman Sorkin sa 23 poena. Po 14 poena su dodali Džimi Klark i Tamir Blat, koji je upisao i 13 asistencija, dok je Džon Dibartolomeo postigao 13 poena. Džejlen Hord je utakmicu završio sa osam poena i 11 skokova. U ekipi Asvela najefikasniji je bio Pol Ebua sa 19 poena, uz sedam skokova. Glin Votson je dodao 17 poena, dok je Dejvid Lajti postigao 14 poena. Makabi se nalazi na 13. poziciji na tabeli sa 15 pobeda i 16 poraza, dok