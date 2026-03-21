Partizan deklasirao Zvezdu u večitom derbiju

Odbojkaši Partizana pobedili u večitom derbiju Crvenu zvezdu sa 3:0 (28:26, 25:23, 25:18), u utakmici 20. kola Superlige Srbije, i prekinuli niz crveno-belih od osam uzastopnih trijumfa u državnom prvenstvu.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Stefan Ranković sa 15 poena. Branko Kopitić je dodao 11 poena, dok je Ignjat Dopuđ upisao devet poena. U ekipi Crvene zvezde najefikasniji je bio Danilo Ilić sa 11 poena, dok su Milan Krstić i Đorđe Kovač dodali po devet poena. Crvena zvezda je prva na tabeli sa 14 pobeda, šest poraza i 43 boda, dok je Partizan deveti sa skorom 8/12 i 26 bodova. Crvena zvezda se za prvo mesto na tabeli i prednost domaćeg terena tokom celog