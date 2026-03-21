Protest u Nišu: Ukoliko zaboravimo 16 žrtava u Novom Sadu, brojaćemo nove žrtve

Grupa studenata niškog Univerziteta organozivala je danas protest u tom gradu, u znak sećanja na Vukašina Crnčevića (19), koji je pre godinu dana preminuo od posledica povreda zadobijenih zbog pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

Studenti i građani su se okupili na raskrsnici kod Crvenog pevca, a potom su u koloni, noseći u rukama transparente sa imenima žrtava, otišli do Skupštine Niša gde su šesnaestominutnim ćutanjem odali poštu stradalima zbog pada nadstrešnice. Jedan od okupljenih studenata kazao je na skupu da je 16 života prekinuto, a 16 porodica zavijeno u crno, jer je neko odlučio da su štednja, nemar i korupcija važniji. "Mi stojimo ovde jer znamo da ako danas zaboravimo njih,