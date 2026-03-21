Umišljeni spasilac za izmišljeni rat

Vučić čini sve da očuva utisak neokrnjene snage, neophodan za zadržavanje pokolebanih birača. Odatle i borba takoreći na život i smrt čak i za najmanju jedinicu lokalne samouprave

Nešto manje od 250.000 građana iz deset lokalnih samouprava, sudeći prema porukama Aleksandra Vučića, odlučivaće uskoro o opstanku Srbije, umesto o načinu rešavanja komunalnih problema, što je tema normalnih lokalnih izbora u slobodnim zemljama. Na taj zaključak ukazuje, između ostalog, predsednikova Instagram objava povodom godišnjice najvećih demonstracija u istoriji Srbije, na kojoj je veštačkom inteligencijom kreiran prikaz naoružanih maskiranih lica